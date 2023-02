Viúva Rosa Grilo tira curso superior na cela da prisão de Tires

Mulher que matou o triatleta Luís Grilo está matriculada no curso de Serviço Social e tem aulas online na cadeia.

Rosa Grilo está a cumprir a pena máxima de 25 anos a que foi condenada pelo homicídio do marido, o triatleta Luís Grilo, no pavilhão 2 da cadeia feminina de Tires, Cascais. A viúva está numa camarata com outras quatro reclusas e é neste local que assiste, online, às aulas do curso superior de Serviço Social em que está matriculada.Leia a notícia completa no site do Correio da Manhã