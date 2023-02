Gouveia e Melo no combate ao tráfico de droga

Almirante reforça operações no Sul do País para combater aumento da criminalidade.

Só este ano já foram apreendidas 16 toneladas de droga por via marítima, valor igual ao registado em todo o ano de 2022. A maioria das apreensões foi feita na região Sul. Este aumento do tráfico por via marítima pode ser justificado pelas mudanças legislativas em Espanha que colocam ainda mais Portugal na rota do tráfico que parte de Marrocos.