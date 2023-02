Ex-comandante dos bombeiros na cadeia por abuso sexual de adolescentes deficientes

O Tribunal da Relação de Coimbra confirmou na plenitude a decisão do Tribunal de Viseu que condenou o ex-comandante dos Bombeiros Voluntários de Resende a 12 anos de prisão por 83 crimes de abuso sexual de que foram vítimas duas adolescentes deficientes. No total José Ângelo, de 53 anos, foi condenado a 250 anos de cadeia, mas em cúmulo jurídico o coletivo de juízes de Viseu determinou-lhe a pena única de 12 anos.O arguido recorreu da decisão da primeira instância, mas os magistrados da Relação de Coimbra não deram razão a nenhum dos pontos alegados pela defesa. Entre vários argumentos apontou a violação do princípio ‘in dubio pro reo’, erro notório na apreciação da prova e qualificação jurídica.

Leia a notícia completa no site do Correio da Manhã