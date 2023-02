Mariza brilha no Reino Unido

Fadista vai atuar em julho no festival de música Womad, o mais importante certame de ‘world music’ do Mundo.

A fadista Mariza e a cantora luso-angolana Pongo vão atuar em julho no festival de música Womad, o mais importante certame de ‘world music’ do Mundo, que este ano decorre em Malmesbury, no Reino Unido, entre 27 e 30 de julho.



Mariza, descrita pela organização do evento como a "incontestada rainha do fado", será cabeça de cartaz. Já Pongo, a "atual estrela mundial do kuduro", entrou no ‘radar’ internacional em 2020 graças a uma publicação no ‘New Musical Express’, que a colocou na lista de 100 novos artistas que iriam marcar a cena musical nesse mesmo ano.