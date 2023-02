Saiba quem é a mulher apontada como amante do príncipe William

Duque de Cambridge terá tido um encontro com Rose Hanbury no Dia dos Namorados.

A família real britânica está envolvida num novo escândalo, depois de o príncipe William ser acusado de trair Kate Middleton num encontro com a alegada amante no Dia dos Namorados.De acordo com a imprensa britânica, o herdeiro do trono mantém uma relação amorosa com Rose Hanbury. Os boatos não são novos, já que em 2019 rebentou a polémica de que o príncipe William tinha traído Kate com esta mulher. A traição teria acontecido enquanto a princesa de Gales estava grávida do filho mais novo do casal.Nessa altura, o jornal Daily Mail escreveu que Kate Middleton tinha decidido afastar Rose Hanbury dos círculos da realeza.Mas quem é afinal a mulher que está entre William e Kate? Rose Hanbury tem 38 anos e foi modelo. É casada com o cineasta David Rockasavage, com quem tem três filhos.Rose e o marido já estiveram em vários eventos em que os duques de Cambrige também marcaram presença, como a receção da rainha Isabel II a Donald Trump, na altura presidente dos EUA, em 2019.