Encontrado corpo de idoso de 82 anos que estava desaparecido em Águeda

Cadáver de João Seabra estava a poucos metros do carro, que foi localizado esta manhã em Gândara, Valongo do Vouga.

João Seabra, idoso de 82 anos desaparecido em Águeda, foi encontrado morto este sábado. Estava a poucos metros da viatura que foi localizada em Gândara, Valongo do Vouga, esta manhã.O Peugeot 206 foi localizado por um helicóptero que estava a bater a zona. A GNR de Águeda e de Arrancada do Vouga e os bombeiros de Águeda estão no local.Foram acionadas equipas cinotécnicas da GNR.