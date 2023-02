Morreu o pequeno Gabriel, o menino de dois anos que sofria de atrofia espinhal

Menino tinha graves dificuldades em respirar e não conseguia engolir desde os dois meses e meio.

Morreu o pequeno Gabriel. O menino de dois anos, que sofria de atrofia muscular espinhal tipo 1, perdeu a vida esta sexta-feira de manhã. Gabriel tinha graves dificuldades em respirar e não conseguia engolir desde os dois meses e meio. Na altura, a família vivia em França, mas após ser diagnosticada a doença voltou a residir em Penafiel.









Nos últimos dois anos, os pais de Gabriel multiplicaram-se em pedidos de ajuda nas redes sociais para pagar os tratamentos e até para tomar Zolgensma - considerado um dos medicamentos mais caros do Mundo e o qual recebeu em março de 2021.

Todas as notícias do estado de saúde do menino vinham a ser partilhadas na página do Facebook ‘Gabriel - um pedacinho de mim’. Esta sexta-feira foram dezenas as pessoas que mostraram a sua dor na rede social pela morte da criança.