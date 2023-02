Marido violento agride militares enquanto mulher apresenta queixa por violência doméstica

Agressor e os dois militares sofreram ferimentos ligeiros e foram assistidos no hospital da Figueira da Foz.

Um homem de 45 anos foi detido pela GNR, na Guia, por se ter envolvido em confrontos com os militares, no posto, enquanto a sua companheira apresentava queixa por violência doméstica, na manhã desta sexta-feira.



