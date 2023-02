Depois de ser acusado de violação jogador do Manchester United vai ser pai

Mason Greenwood foi acusado de violar e agredir a ex-namorada, mas as queixas foram arquivadas.

O inglês Mason Greenwood, jogador do Manchester United, vai ser pai. O futebolista foi acusado pela ex-namorada de violação e violência doméstica, mas os processos foram arquivados há algumas semanas.

A atual companheira do jogador de 21 anos está grávida, revelou o The Sun. Apesar de ainda receber salário do United, o avançado está sem jogar desde que o escândalo foi divulgado nas redes sociais, em janeiro de 2021.

Além do clube inglês, também a Nike e a empresa de videojogos EASports prescindiram dos serviços de Greenwood.

O caso foi arquivado pelo Ministério Público britânico, que apontou a "retirada de uma testemunha chave" como principal motivo para o fim da investigação.