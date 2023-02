Professores voltam a concentrar-se este sábado em Lisboa para nova manifestação

numa marcha organizada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop) em defesa da escola pública e por melhores condições de trabalho e salariais.É a quarta manifestação promovida pelo Stop desde dezembro, quando iniciou também uma greve por tempo indeterminado que ainda se mantém, para exigir melhores condições para todos os profissionais das escolas, como um aumento salarial de 120 euros.

Desde dia 9 de dezembro que os professores lutam pelos seus direitos e pelos direitos do ensino. As reinvidicações assentam sobretudo na progressão de carreira, na recuperação da mesma, no recrutamento e colocação de professores e na redução do horário de trabalho.Os docentes pedem ainda uma revisão do modelo de recrutamento e a colocação dos professores, assim como a redução do horário de trabalho e atribuição de tarefas compatíveis com as 35 horas semanais.