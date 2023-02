Mãe e filha menor assistidas após incêndio deflagrar em apartamento na zona do Feijó em Almada

Fogo teve início numa frigideira.

Um incêndio deflagrou, na tarde deste sábado, num apartamento na rua Almada Negreiros, no Feijó, em Almada e obrigou a que uma menor de 13 anos e a mãe tivessem que ser assistidas devido a inalação de fumos.Ao que oapurou, a mãe e as duas filhas gémeas estavam no interior da casa quando o fogo se iniciou numa frigideira.Quando os Bombeiros de Cacilhas chegaram ao local, o incêndio já se encontrava extinto. Ainda assim, a menor assistida ficou com as roupas queimadas.Mais de uma dezena de agentes da PSP encontram-se a realizar diligências no apartamento para apurar as circunstâncias em que o fogo decorreu.