Família esconde homicida em França durante 11 anos

Homem que matou Paulo Nuno Santos à facada em junho de 2012 foi agora preso nos arredores de Paris.

Paulo Nuno Santos tinha 23 anos quando foi morto, a 30 de junho de 2012, ao tentar travar uma rixa à porta de um café em Casal de Cambra, Sintra. Uma facada no coração foi a causa da morte, mas o homicida fugiu do local do crime.

