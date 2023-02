Sérgio sem medo das ausências e do calendário

Técnico confirma ausência de Galeno e provavelmente de Evanilson (lesionados após a Champions).

Quatro dias depois da Champions, o FC Porto volta este domingo a entrar em ação na Liga, com o Gil Vicente. Um calendário apertado aliado a algumas ausências por lesão que não parecem preocupar Sérgio Conceição.



“O tempo é pouco e queríamos mais, mas não é possível. Gostamos do calendário que temos, diz que a equipa está em todas as frentes e isso deixa-me muito satisfeito”, salientou o treinador, revelando que não vai contar com o lesionado Galeno e muito provavelmente com Evanilson (saíram com problemas físicos do jogo com o Inter Milão).



