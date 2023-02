O bullying e o seu impacto

Dados mostram que certas formas de intimidação afetam mais a saúde mental do que outras. Conclusão é de um trabalho norte-americano.

Há formas de bullying com mais impacto do que outras na saúde mental e relacionadas com sentimentos de tristeza, desespero e tentativas de suicídio. A conclusão é de um estudo realizado por investigadores da Universidade Drake, nos EUA, que revela que os jovens que relataram ter sofrido bullying relacionado com a orientação sexual ou identidade de género mostraram mais sentimentos de tristeza e de tentativas de suicídio do que os que, por exemplo, foram alvo deste fenómeno devido à sua religião.



