Anunciadas as sete primeiras canções que vão à final do 57.º Festival da Canção

Final realiza-se a 11 de março.

As canções "Encruzilhada", "Nasci Maria", "Viver", "Ai Coração", "Contraste Mudo", "Sapatos de Cimento" e "Endless World" vão disputar a final do 57.º Festival da Canção, que se realiza em 11 de março.

Os sete temas - de um total de dez - foram conhecidos durante a primeira semifinal da competição, que decorreu no sábado à noite nos estúdios da RTP em Lisboa e foi transmitida em direto na RTP1.

Um dos temas, "Sapatos de Cimento" (Quim Albergaria/Esse Povo), foi apurado automaticamente para a final devido, segundo a RTP, organizadora do festival, a uma falha técnica na linha telefónica de votação da canção, à qual a estação televisiva indicou ser alheia.

Inicialmente, só seriam selecionadas seis canções na primeira semifinal.

A lista das primeiras canções finalistas fica completa com "Encruzilhada" (Churky), "Nasci Maria" (Cláudia Pascoal), "Viver" (SAL), "Ai Coração" (Mimicat), "Contraste Mudo" (You Can't Win Charlie Brown) e "Endless World" (Neon Soho), esta última "salva" por votação telefónica do público.

Cinco temas foram escolhidos através do sistema de votação habitual (metade da pontuação atribuída a um júri profissional e a outra metade ao voto do público).

Na segunda semifinal, marcada para 4 de março, também nos estúdios da RTP em Lisboa, competem outras dez canções, das quais serão selecionadas seis.

Ao todo, na final, a 11 de março, estarão em competição 13 canções, das quais será escolhida a que representará Portugal no 67.º Festival Eurovisão da Canção, agendado para maio em Liverpool, no Reino Unido.

Do júri da primeira semifinal do 57.º Festival da Canção fazia parte Maro, que representou Portugal no Eurovisão de 2022.

O anúncio das primeiras canções finalistas, no sábado, foi antecedido pela atuação de Fernando Tordo, que interpretou "A Tourada", com que venceu o Festival da Canção há 50 anos.