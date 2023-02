Luta contra tráfico de droga na Colômbia deve conduzir à maior apreensão da história

Ministro da Defesa colombiano quer "resultados convincentes" no combate ao tráfico de droga.

O Governo colombiano emitiu uma diretiva às autoridades do país para assegurar que a luta contra o tráfico de droga conduza à "maior apreensão de cocaína da história".

A informação foi avançada pelo ministro da Defesa colombiano, Iván Velásquez, afirmando que há ordens do Executivo para se trabalhar "arduamente" na luta contra o tráfico de droga, para garantir "resultados convincentes", segundo a Blu Radio.

"Tem de haver uma apreensão que represente números históricos nesta região do país", disse o governante numa conferência de imprensa na região colombiana de Magdalena, no sul do país.