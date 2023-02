Libertada espanhola detida em novembro no Irão

Jovem garantiu estar bem ao Ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol.

Uma jovem espanhola detida em novembro no Irão durante os protestos contra a morte da iraniana Mahsa Amini foi libertada no sábado e já está num voo de regresso a Espanha, anunciou hoje fonte da diplomacia espanhola.

Ana Baneira Suárez, de 24 anos e membro de uma organização não-governamental de defesa dos Direitos Humanos, estava presa desde o início de novembro, quando foi detida alegadamente por participar nos protestos que ocorreram após a morte da jovem curda-iraniana Mahsa Amini.

Segundo fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Madrid, citadas pela agência EFE, a jovem foi libertada no sábado pelas autoridades iranianas e já falou com o ministro, José Manuel Albares, a quem disse estar bem.