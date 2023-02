Papa Francisco lamenta morte de dezenas de migrantes na costa italiana

"Rezo pelos desaparecidos e pelos sobreviventes", disse o Papa.

O Papa Francisco lamentou este domingo a morte de pelo menos 43 migrantes , incluindo vários menores, na costa do sul de Itália, após o precário barco em que viajavam ter batido em rochas e naufragado.

"Esta manhã, soube com tristeza do naufrágio ao largo da costa da Calábria, perto de Crotone. Quarenta mortos já foram recuperados, entre eles muitas crianças. Rezo por cada uma delas, pelos desaparecidos e pelos outros migrantes sobreviventes", disse Francisco no final do Angelus na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano.

O naufrágio ocorreu de madrugada, numa altura de forte agitação marítima.