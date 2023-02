Idosa e filha desalojadas após incêndio destruir casa onde viviam em Santa Maria da Feira

Quando os bombeiros chegaram ao local a casa já estava dominada pelas chamas.

Uma idosa cega, de 81 anos, e a filha ficaram desalojadas após a habitação onde viviam em Nogueira da Regedoura, Santa Maria da Feira, ter ficado destruída num incêndio que deflagrou na madrugada deste domingo.

A filha era a única pessoa que estava em casa quando deflagraram as chamas. A habitação ficou totalmente destruída pelo fogo e ao que o Correio da Manhã apurou telhado cedeu em poucos minutos.

No local estiveram 18 bombeiros a combater o fogo, que quando chegaram ao local já encontraram a casa dominada pelas chamas. A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a apurar as causas do incêndio.

As desalojadas contam agora com a solidariedade dos vizinhos, que foram ao local oferecer alguns bens. A idosa de 81 anos e a filha vão ficar alojadas, temporariamente, em casa de familiares.