Um morto em colisão entre carro e moto na EN234 em Mafra

Uma pessoa morreu ao início da tarde deste domingo na sequência de uma colisão entre um automóvel e uma moto na EN234, no concelho de Mafra.



O acidente ocorreu pelas 13h10, numa longa reta entre a Ericeira e a localidade do Barril. Devido ao embate, ambas as viaturas foram tomadas pelas chamas, o que obrigou ao corte total da circulação e à mobilização de mais de 15 operacionais, entre elementos dos bombeiros, INEM e GNR.





O acidente causou ainda um ferido ligeiro.