Polícia da Polónia diz que jovem polaca não é Maddie McCann

Wandelt ser Maddie McCann, a menina inglesa desaparecida na Praia da Luz, no Algarve, em 2007. Ao site de notícias polaco Gazeta, um porta-voz da polícia de Breslávia, na Polónia, afirmou que "as diligências realizadas nesta

Julia Wandelt tornou-se viral nas redes sociais depois de criar uma conta no Instagram sob o nome @Iammadeleinemccann ("Eu sou a Madeleine McCann", em português). Em menos de dez dias, com publicações a mostrar as semelhanças físicas com a criança desaparecida, a polaca acumulou mais de um milhão de seguidores.

Julia acabou também por ganhar a atenção dos meios de comunicação social nacionais e internacionais.Madeleine McCann desapareceu de um apartamento no Algarve quando passava férias com a família, em 2007. Na época, tinha três anos. O caso permanece sem solução 16 anos depois, com centenas de pessoas investigadas e milhares de pistas seguidas.