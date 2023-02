Professora salva homem com deficiência motora antes de carro começar a arder

Veículo ficou totalmente consumido pelas chamas, em Manchester, no Reino Unido.





Heather Sica-Leonard explicou, citada pela estação televisiva NBC, que viu o veículo à beira da estrada e decidiu parar para ver no que podia ajudar. "Estava apenas a reagir àquilo que parecia o condutor preocupado num carro em que se via fumo a sair pelas janelas", disse. Assim que o homem lhe explicou que tinha mobilidade limitada, a professora ajudou-o a sentar na cadeira de rodas e a sair do carro em segurança.



Mal saíram de perto da viatura, o carro incendiou-se e ficou totalmente consumido pelas chamas.



"As ações da professora evitaram um resultado quase fatal. Obrigada Heather", felicitaram os bombeiros.









Uma professora salvou um homem com deficiência motora, esta sexta-feira, do interior de um carro pouco antes deste começar a arder em Manchester, no Reino Unido.