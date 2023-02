Jovem morre esfaqueado ao tentar roubar camarão numa loja em Nova Iorque nos EUA

Proprietário já se pronunciou sobre o incidente fatal e disse que o desfecho não teria sido aquele se a vítima "não estivesse a roubar".

Um jovem de 25 anos foi morto à facada na passada terça-feira, depois de ser apanhado a roubar camarão, com o irmão, numa loja de peixe fresco e marisco em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. O proprietário já se pronunciou sobre o incidente fatal e disse que o desfecho não teria sido aquele se a vítima "não estivesse a roubar".Ao que o jornal norte-americano The New York Post conseguiu apurar, o caos instalou-se na loja após os irmãos, Robert e Malik Burrel, terem sido vistos pelos trabalhadores a roubar. O dono da loja, Francisco Morales, conta que foi agredido pelos jovens depois de os confrontar com a situação, o que terá levado a que outro funcionário interviesseO funcionário, Junior Hernandez, utilizou uma faca para travar o conflito e terminar o aparato. Apunhalou ambos os irmãos e Malik acabou por perder a vida, vítima do golpe.A início, Hernandez foi acusado do homicídio de Malik, mas as acusações foram posteriormente reduzidas a agressão. O trabalhador já pediu desculpa pelo sucedido e revela sentir remorsos. "Sinto-me mal porque aquele jovem também tem família. Não estou orgulhoso daquilo que fiz", desabafou.Bobby Burrel, que também foi ferido durante o desacato, foi acusado de roubo esta sexta-feira, mas também não vai cumprir pena de prisão.