Homicidas de Alverca apanhados em flagrante com facas nas mãos

Crime ocorreu numa garagem do empreendimento Quinta da Ómnia.

Duas pessoas foram detidas em flagrante, sábado, pelo envolvimento na morte de um homem, com cerca de 40 anos, em Alverca do Ribatejo, Vila Franca de Xira. Os suspeitos são um homem e uma mulher, sensivelmente da mesma idade da vítima, apanhados pela PSP, ambos com facas nas mãos e ensanguentados.