Dragão em choque com derrota vê título mais longe

FC Porto começa bem mas Gil Vicente dá a volta ainda no primeiro tempo. João Mário e Uribe expulsos.

Choque e surpresa no Dragão. O FC Porto foi derrotado em casa pelo Gil Vicente, terminou com nove jogadores e viu o Benfica aumentar para oito pontos a vantagem na frente do campeonato.



