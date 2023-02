Mariana Mortágua avança com candidatura à liderança do Bloco de Esquerda

"A maioria absoluta nunca foi mais do que arrogância", disse a deputada bloquista.

Mariana Mortágua anunciou, esta segunda-feira, a sua candidatura oficial à liderança do Bloco de Esquerda.

"Sou candidata à coordenação do Bloco de Esquerda", disse Mariana Mortágua numa conferência de imprensa na qual apresentou uma moção que será subscrita por cerca de 1300 bloquistas.

Este anúncio surge duas semanas depois de a ainda coordenadora do BE, Catarina Martins, ter revelado que vai deixar a liderança do partido na Convenção Nacional de 27 e 28 de maio, que decorrerá em Lisboa.

A deputada bloquista deixou várias críticas ao Partido Socialista, afirmando que "a maioria absoluta nunca foi mais do que arrogância". "Vemos o partido socialista a dedicar-se a promover um despique com o Chega e assim vai alimentando a extrema-direita em Portugal", acrescentou.Mariana Mortágua considera que o maior desafio do bloco é "fazer oposição à maioria absoluta que condena o país à pobreza".