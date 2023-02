Detido homem em fuga desde novembro por tentar matar a tiro durante rixa num estabelecimento comercial em Sintra

Suspeito colocou-se em fuga e esteve desaparecido até ser localizado e detido no dia 20 de fevereiro.

A Polícia Judiciária (PJ) identificou e deteve um homem, de 34 anos, por suspeitas de tentativa de homícidio, no concelho de Sintra.O caso remonta à noite de 25 de novembro de 2022 quando várias pessoas se envolveram em agressões físicas, num estabelecimento comercial, "tendo um deles empunhado uma arma de fogo e efetuado um disparo na direção de um dos intervenientes" e não acertou por mero acaso, de acordo com um comunicado da PJ. O suspeito colocou-se em fuga e esteve desaparecido até que no dia 20 de fevereiro deste ano foi localizado e detido.

Foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.