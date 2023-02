Vice-presidente do conselho de segurança de Putin alerta para possibilidade de catástrofe nuclear global

Discurso apocalíptico de Medvedev tem sido levado pelo mundo Ocidental como uma tentativa de dissolver a aliança militar da NATO.

O vice-presidente do conselho de segurança de Putin, Dmitry Medvedev, disse, esta segunda-feira, que o contínuo fornecimento de armas a Kiev aumenta a probabilidade de acontecer uma catástrofe nuclear global.



O discurso apocalíptico de Medvedev tem sido levado pelo mundo Ocidental como uma tentativa de dissolver a aliança militar da NATO. As afirmações de Medvedev, que é atualmente o vice-presidente do conselho de segurança de Putin, surgem na sequência da ameaça nuclear que Putin fez na semana passada. No domingo Putin voltou a frisar que o confronto de Moscovo com o Ocidente é uma batalha para a sobrevivência da Rússia e do povo russo.