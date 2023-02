Computadores de empresa indiana desligam-se e mandam trabalhadores para casa assim que termina o turno

Ao faltarem dez minutos para o turno terminar, surge uma mensagem no ecrã onde pode ler-se: "Por favor, vá para casa".

A Softgrid Computers, uma empresa indiana da área das tecnologias, quer contrariar a tendência que existe de as pessoas terem horários de trabalho cada vez mais longos. Para isso, programaram os computadores para se desligarem automaticamente no final do turno de trabalho.Ao faltarem dez minutos para o turno terminar, surge uma mensagem no ecrã que avisa os trabalhadores que assim que o horário do turno terminar o computador se vai desligar automaticamente e onde pode ler-se: "Por favor, vá para casa".De acordo com a agência Reuters, os trabalhadores ficaram chocados das primeiras vezes que se depararam com essa mensagem. O diretor da empresa, Mohammad Ali Fanee, disse que a maioria dos trabalhadores estão habituados a empresas onde precisam de pedir autorização para se desligarem e que, por isso, essa reação de choque era normal."Acreditamos no equilíbrio trabalho-vida, acreditamos que quando se é feliz com a família, se trabalha muito bem", afirmou Mohammad Ali Fanee.Os empregados da Softgrid, que são cerca de 40, dizem que desde que esta medida foi implementada têm dormido melhor e estão mais motivados.