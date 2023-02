Acidente com trator faz um ferido grave em Águeda

Vítima ficou com um braço esmagado.

Um homem, com cerca de 70 anos, sofreu ferimentos graves, esta manhã de segunda-feira, na sequência de um acidente com um trator, em Águeda. A vítima sofreu o esmagamento de um dos braços.O alerta foi dado, cerca das 10h30, para os bombeiros de Águeda, para um ocorrência relacionada com trauma, em Travassô. A ambulância de suporte imediato de vida de Águeda também foi acionada.A GNR foi mobilizada e investiga as causas do acidente.