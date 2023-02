GNR detém cinco pessoas e apreende 578 artigos contrafeitos em Portalegre

Militares apreenderam os artigos numa feira na localidade de Esperança.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve, no domingo, um homem e quatro mulheres, com idades compreendidas entre os 26 e os 58 anos, por contrafação, em Portalegre. Os militares apreenderam 578 artigos contrafeitos.



Ao fiscalizarem uma feira na localidade de Esperança, a GNR detetou que os suspeitos "tinham para venda artigos contrafeitos de diversas marcas, nomeadamente, roupa, calçado e acessórios de moda", de acordo com um comunicado emitido pelas autoridades.