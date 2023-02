Mulher morre após ser atingida por árvore em Paços de Ferreira

Vítima estaria num terreno enquanto marido cortava árvore.

Uma mulher, de 65 anos, morreu na tarde desta segunda-feira após ser atingida por uma árvore de médio porte em Lugar da Costa, Seroa, Paços de Ferreira.O alerta foi dado às 14h05 e os Bombeiros de Paços de Ferreira, com o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Vale do Sousa e de uma ambulância de Suporte Imediato de Vida foram acionados para o local.Ao que tudo indica, a vítima estava no terreno enquanto o marido cortava a árvore.Ao que oapurou, à chegada dos meios de socorro ao local, a mulher estava já em paragem cardiorrespiratória com a árvore sobre o corpo.Os psicólogos do INEM estiveram no local a prestar apoio aos familiares da vítima.O cadáver foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Tâmega e Sousa.A GNR investiga circunstâncias da ocorrência.