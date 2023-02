Segurança Social alerta para mensagens fraudulentas que pedem dados bancários

Mensagem enviada diz que há subsídios a atribuir e pede os dados do cartão de crédito.

O Instituto da Segurança Social (ISS) alerta para o envio de mensagens de texto fraudulentas em nome da Segurança Social com o objetivo de obter dados do cartão de crédito.





"Estão a ser enviadas SMS fraudulentas em nome da Segurança Social, acompanhadas de um link para uma página falsa que utiliza indevidamente a imagem da Segurança Social Direta", lê-se nas mensagens divulgadas pelo ISS na sua página oficial e nas redes sociais.





?? Estão a ser enviadas ç , acompanhadas de um á / a ç . pic.twitter.com/4rhlaWlqmw — Instituto da Segurança Social (@seg_social_pt) February 27, 2023

"A mensagem indica que o cidadão tem subsídios por receber por parte da Segurança Social e pede o preenchimento de dados do cartão de crédito bancário", descreve.





O ISS indica que as pessoas não devem carregar no "link" da mensagem fraudulenta.





"Caso tenha respondido à informação solicitada na SMS, deve contactar de imediato o seu banco e explicar o sucedido", indica o comunicado oficial.



A Segurança Social explica que "nunca envia links através de mensagens por SMS nem pede dados bancários" como os do cartão de crédito. "A atualização do IBAN é feita através da Segurança Social Direta, após autenticação com palavra-chave", conclui o ISS.