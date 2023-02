Lionel Messi eleito pela sétima vez o melhor jogador do ano pela FIFA

Jogador da Argentina venceu o prémio The Best.

Lionel Messi venceu, esta segunda-feira, pela sétima vez, o prémio The Best de melhor jogador do ano pela FIFA.O jogador da Argentina bateu os franceses Karim Benzema e Kylian Mbappé na votação de 2022.

Messi, de 35 anos, já tinha arrebatado o prémio em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019 - de 2010 a 2015, o prémio foi uma eleição conjuntamente pela FIFA e o France Football (FIFA Ballon d'or) -, junta novo 'The Best' a sete triunfos na 'Bola de Ouro'.

Em 2022, o argentino conquistou o Mundial, o único grande troféu que lhe faltava, e ainda a Finalíssima, pela Argentina, e o campeonato e a Supertaça de França, pelo Paris Saint-Germain, acumulando 35 golos e 31 assistências, em 51 jogos, saldados com 38 vitórias, nove empates e quatro derrotas.