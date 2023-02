Portal e-fatura com instabilidade no último dia para validar faturas

Utilizadores denunciaram nas redes sociais que sentiram dificuldades para utilizar o serviço.

O portal e-fatura está a registar esta segunda-feira perturbações no seu serviço, no último dia para consultar as faturas com NIF das despesas realizadas em 2022 e registar as que estiverem em falta, constatou a agência Lusa.

Vários utilizadores referiram nas redes sociais estarem a sentir dificuldades para utilizar o serviço.

A agência Lusa constatou que o portal e-fatura estava a registar perturbações esta segunda-feira à noite, com dificuldade para aceder às funcionalidades da página, tendo enviado um pedido de esclarecimento ao Ministério das Finanças que ainda não foi respondido.