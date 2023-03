Três mil famílias à espera de casa

Preços históricos no arrendamento e venda de imóveis elevam pedidos de casa social às câmaras do núcleo da área metropolitana.

Os municípios do Porto, de Matosinhos e de Vila Nova de Gaia, concelhos nucleares da Área Metropolitana do Porto, têm cerca de três mil pedidos de habitação social pendentes. São, assim, três mil famílias carenciadas à espera de casa, numa altura em que o preço dos alojamentos familiares vendidos nestes concelhos ultrapassa a média nacional - que chega aos 1492 euros. E, segundo o INE, estes valores continuaram a subir no terceiro trimestre de 2022, em Gaia e em Matosinhos.



Saiba mais no Correio da Manhã.