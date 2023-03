PJ investiga morte de mulher em casa em Matosinhos

Casa da mulher foi remexida.

Uma mulher de 64 anos foi encontrada morta em casa, com ferimentos, ao final da tarde desta quinta-feira, em Leça do Balio, Matosinhos. Por haver suspeita de crime, a PJ do Porto está a investigar.

O alerta foi dado ao final da tarde, depois de o filho, que trabalha no estrangeiro, ter tentado contactar a mãe diversas vezes, sem que esta atendesse. Uma amiga da vítima foi ao prédio onde ela mora e alertou as autoridades. À chegada, PSP e Bombeiros de S. Mamede de Infesta encontraram a mulher tomada, com as mãos para trás e um ferimento na cabeça, no corredor entre a casa de banho e o quarto.





A casa estaria remexida. Por haver suspeitas de crime, a Divisão de Investigação Criminal da PSP foi ao local e o caso transitou para a PJ.

Após serem realizadas várias perícias, o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal do Porto já pelas 00h55.