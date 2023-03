“Traficantes atiraram crianças ao mar”, revela sobrevivente de naufrágio na costa italiana

Morreram pelo menos 62 pessoas, 14 das quais menores, mas número final de vítimas pode ultrapassar a centena.

Traficantes atiraram crianças ao mar para tentar reduzir o peso do barco com migrantes que se afundou no domingo ao largo da região italiana da Calábria, segundo relataram vários sobreviventes do naufrágio, que poderá ter provocado mais de uma centena de vítimas.









“Os traficantes começaram a atirar as crianças borda fora. Agarravam-nas pelos braços e atiravam-nas ao mar”, contou um sobrevivente ao jornal ‘La Stampa’. Três alegados traficantes foram detidos e a polícia procura pelo menos mais um, que poderá estar entre as vítimas.

O último balanço das autoridades italianas é de 62 mortos, incluindo 14 crianças, mas dezenas de pessoas estão desaparecidas, com vários sobreviventes a dizerem que a embarcação transportava perto de 200 pessoas. Apenas 80 foram resgatadas com vida.





O barco tinha partido da Turquia e transportava migrantes do Paquistão, Irão e Afeganistão. Um menino afegão de 12 anos perdeu nove familiares, incluindo os pais.