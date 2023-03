Polémicas do VAR incendeiam luta pelo título

Está instalada a confusão no futebol português a 12 jornadas

do final do campeonato. O FC Porto lançou um ataque feroz à arbitragem após a derrota caseira com o Gil Vicente (1-2), dando como exemplo as arbitragens do rival e líder da Liga, Benfica.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã