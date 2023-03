Júlia Pinheiro e Teresa Guilherme fazem as pazes

Teresa Guilherme entrou em estúdio, no programa ‘Júlia’, da ‘rival’ Júlia Pinheiro, na SIC, e começou logo a elogiar. "Estás bem, estás magrinha. A televisão não te faz jus", disse, no início de um encontro que se esperava tenso – dada a troca de ‘galhardetes’ anteriormente protagonizada por ambas.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã.