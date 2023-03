Centenas de raparigas no Irão terão sido envenenadas nas salas de aulas

No país há especulações de que estes ataques poderiam ter como objetivo tentar encerrar escolas para raparigas.

Centenas de raparigas que frequentam diferentes escolas no Irão terão sido envenenadas por algum tipo de agente nas suas salas de aula, noticiou, esta terça-feira, a imprensa internacional.

As autoridades iranianas não tinham associado estes incidentes entre si, mas agora estão a investigá-los como possíveis ataques intencionais que atingiram cerca de 30 escolas, de acordo com os meios de comunicação locais, citados pela agência de notícias Associated Press (AP).

No país há especulações de que estes ataques poderiam ter como objetivo tentar encerrar escolas para raparigas nesta teocracia islâmica com mais de 80 milhões de habitantes.