Libertados 102 suspeitos de participarem na tentativa de golpe de estado no Brasil

Invasão aos três poderes, em janeiro, foi protagonizada por apoiantes de Bolsonaro.

O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil decidiu libertar, na noite de segunda-feira, 102 pessoas investigadas por participarem nos atos antidemocráticos violentos liderados por 'bolsonaristas' em 8 de janeiro e que estão detidas em Brasília, segundo os 'media' locais.

A expedição dos alvarás de soltura, divulgados pelo portal de notícias G1 e pela CNN Brasil, foi determinada pelo juiz do STF Alexandre de Moraes em processos que estão sob sigilo, dentro de uma petição que tramita no tribunal para investigar casos relacionados com a tentativa de golpe executada por apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro na capital brasileira, que culminou na invasão e vandalização das sedes dos edifícios do poder Executivo, Legislativo e Judiciário.

Embora os autos destes processos estejam protegidos pelo segredo de justiça, pelo andamento processual no sistema online do tribunal é possível ver os alvarás de soltura.