Núcleo da Terra pode ter parado ou alterado a direção em que gira

Estudo revela que a rotação do núcleo da Terra parou por volta do ano 2009 e depois reiniciou na direção oposta.

da Universidade de Pequim

o estudo, que analisou dados de ondas sísmicas dos últimos 60 anos, concluiu que a rotação do núcleo da Terra parou por volta do ano 2009 e depois reiniciou na direção oposta. Os investigadores acreditam que última mudança de rotação antes de 2009 ocorreu no início da década de 1970 e a próxima ocorrerá entre 2040 e 2050.

O núcleo da Terra pode ter parado de girar ou pode estar a girar no sentido inverso ao que tinha girado até agora, indica um novo estudo. "Pensamos que o núcleo está, em relação à superfície da Terra, a girar numa direção e depois noutra", disseram os autores do estudo.De acordo com a EuroNews,

Um sismólogo da Universidade do Sul da Califórnia disse que este é um estudo realizado "por excelentes cientistas que usaram muitos dados" mas "nenhum dos modelos existentes explica realmente bem todos os dados disponíveis". Na opinião deste sismólogo, e de acordo com um estudo que realizou com base em dados sísmicos de duas explosões nucleares no final dos anos 60 e início dos anos 70, o núcleo da Terra muda de direção giratória a cada seis anos.