"Já não é possível ter uma conversa normal": Bruce Willis está agressivo e não reconhece a mãe

A mãe de Bruce Willis "não tem a certeza" que o filho ainda a reconheça e o primo Wilfried Gliem revelou que "já não é possível ter uma conversa normal" com o ator. Em entrevista ao jornal alemão BILD Wilfried diz que os movimentos de Bruce estão "muito lentos". "Há sempre uma ligeira agressividade, mas estes comportamentos são normais no seu estado clínico", acrescentou.O primo revelou também que a mãe de Bruce tem sofrido muito pelas netas, mas que está confiante que a família vai ultrapassar, em conjunto, este momento difícil.A família de Bruce Willis anunciou no dia 16 de fevereiro deste ano que o ator sofria de demência. A mulher de Bruce, Emma Heming, a ex-mulher, Demi Moore, e as filhas do ator têm falado sobre os tempos difíceis que Bruce está a atravessar aos 67 anos de idade. "Infelizmente a dificuldade em comunicar é um dos sintomas desta doença que ele enfrenta", disse a família quando revelou a condição clínica de Bruce Willis.