Piloto faz avião girar 360 graus para passageiros observarem aurora boreal no Reino Unido

o serviço nacional de meteorologia do Reino Unido tinha avisado os britânicos que as luzes da aurora boreal seriam visíveis em várias zonas do norte de Inglaterra. Um piloto, num voo da capital da Islândia para Manchester, no Reino Unido, fez o avião girar 360 graus para que todos os passageiros pudessem observar o fenómeno.

"A meio do voo o piloto desligou todas as luzes e as luzes [da aurora boreal] estavam do lado esquerdo. Estávamos sentados do lado direito e após dois a três minutos o piloto voltou a mudar e fez uma volta de 360 graus para que todos pudessem ver", disse um dos passageiros.