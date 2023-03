Ucranianos sem força para travar russos em Bakhmut

Kiev admite que situação na cidade ucraniana é "extremamente tensa" devido aos avanços russos.

Após meses de aparente impasse para a tomada de Bakhmut, as tropas ucranianas estão a enfrentar cada vez mais dificuldades para travar o avanço dos militares russos naquela que é já considerada uma cidade-símbolo da resistência ucraniana no Donbass. Forças de elite de Moscovo iniciaram uma ofensiva de desgaste cirúrgico do inimigo, no que parece ser uma inversão da estratégia de ataque de artilharia adotado até agora na zona leste da frente.

