Reforço de equipas de apoio a sem-abrigo devido a baixas temperaturas no Porto

Temperaturas mínimas no continente vão oscilar esta quarta-feira entre os -5 graus celsius e os 5 e as máximas entre os 4 e os 16.

A Câmara do Porto anunciou esta quarta-feira um reforço das equipas municipais interdisciplinares que prestam apoio às pessoas em situação de sem-abrigo, até sexta-feira, devido às baixas temperaturas previstas para estes dias.

Na sua página na Internet, a autarquia refere que as equipas multidisciplinares, constituídas no total por oito elementos, vão atuar na distribuição de agasalhos, cobertores, fornecimento de alimentação de conforto e bebidas quentes, assegurando "uma monitorização intensiva das pessoas em situação mais vulnerável, face às temperaturas mais baixas que se têm sentido".

Sempre que seja identificada a intenção de adesão a respostas de acolhimento social, as equipas de rua procedem, também, à sinalização e encaminhamento das pessoas para o Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA) Porto.

O NPISA Porto, coordenado pelo município, é constituído por uma rede de mais de 60 entidades que atuam na área social e que têm aprovado um Plano de Contingência para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, no âmbito da Vaga de Frio 2023, que será ativado pelo Comandante Operacional Municipal da Proteção Civil sempre que as temperaturas mínimas se situem abaixo dos 3 graus Celsius, durante três dias consecutivos.

Segundo a autarquia, esta matriz é operacionalizada acima dos níveis parametrizados pela Proteção Civil Nacional para a vaga de frio, que estabelece como Alerta Amarelo valores entre 1 e -1 graus Celsius; Alerta Laranja, entre -2 e -3; e Alerta Vermelho inferior a -3.

A Câmara do Porto "continua a acompanhar a evolução das temperaturas previstas para os próximos dias, ajustando as medidas implementadas sempre que necessário. No início do ano já foram entregues cobertores ao Centro de Apoio ao Sem-Abrigo (CASA) para distribuição a quem dorme na rua".

Mantêm-se em funcionamento, todos os dias, os três restaurantes solidários da rede municipal, no Centro de Acolhimento Temporário Joaquim Urbano, Baixa (Travessa de Passos Manuel) e Batalha, onde são asseguradas mais de 550 refeições diárias, com o apoio dos voluntários do CASA.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adiantou que 17 dos 18 distritos do continente vão manter-se sob aviso amarelo até sexta-feira devido à previsão de tempo frio, com cinco distritos a enfrentar esta quarta-feira temperaturas mínimas negativas.

O aviso para os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga vai prolongar-se até às 10:00 de sexta-feira devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima.

Bragança e Guarda (-5), Viseu e Vila Real (-3) e Braga (-1) são os distritos com temperaturas mínimas negativas.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar esta quarta-feira entre os -5 graus Celsius (na Guarda e em Bragança) e os 5 (em Faro e Lisboa) e as máximas entre os 4 graus Celsius (na Guarda) e os 16 (em Faro).

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.