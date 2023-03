Benfica confirma acusação de fraude fiscal a administrador em funções

Investigação acusa membros do Conselho de Administração da SAD entre 2016 e 2020.

A SAD do Benfica confirmou em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que foi acusada de fraude fiscal, no processo "Saco Azul".

O comunicado a que o CM teve acesso confirma que um membro, que ainda exerce funções, está a ser acusado no processo que investiga a alegada utilização de verbas do Benfica para pagamento de terceiros. A investigação acusa os membros do Conselho de Administração da SAD entre 2016 e 2020 também de falsificação de documentos.

As "águias" lembram que o "processo corre os seus termos e será oportunamente exercido o direito de defesa de acordo com a tramitação legal". O processo envolve também o antigo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, o atual administrador da SAD, Domingos Soares de Oliveira, e o ex-diretor financeiro do Benfica, Miguel Moreira.