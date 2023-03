Lula da Silva de visita a Portugal mas sem discurso no 25 de Abril

O presidente brasileiro, Lula da Silva, vem a Portugal e poderá assistir à sessão solene do 25 de Abril, mas não vai discursar.De acordo com o Observador, Lula da Silva não vai realizar nenhum discurso na sessão solene como tinha sido anteriormente noticiado por vários orgãos de comunicação social.

A premissa de que Lula da Silva podia vir a discursar na celebração de uma das datas mais marcantes da história portuguesa gerou a indignação de vários partidos, nomeadamente do Chega e da Iniciativa Liberal. Os liberais ameaçaram mesmo que se ausentariam da sala durante o tempo que o presidente brasileiro discursasse. Por sua vez, o partido de André Ventura anunciou na terça-feira que irá realizar uma manifestação contra a visita de Lula da Silva a Portugal.A Assembleia da República vai organizar uma sessão solene de boas-vindas ao Presidente brasileiro, Lula da Silva, anunciou esta quarta-feira o presidente do parlamento, Augusto Santos Silva, indicando que os pormenores, como a data, ainda vão ser estabelecidos."Teremos o enorme prazer de receber o Presidente da República Federativa do Brasil numa sessão solene de boas-vindas, que lhe será especialmente devida", anunciou Augusto Santos Silva no final de uma reunião da conferencia de líderes.