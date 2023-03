Português detido em Espanha por tráfico de escravas sexuais. Construiu túnel em casa como acesso a bar de alterne

Foram libertadas nove vítimas de exploração sexual.

Fuentes de Oñoro, os militares descobriram um bar de alterne na cave e um túnel com cerca de 60 metros de profundidade, que ia dar a um terreno próximo, construído para facilitar o acesso de potenciais clientes ao referido estabelecimento e evitar suspeitas das autoridades.

Um português foi detido por suspeitas de tráfico humano numa operação da Guarda Civil espanhola de Salamanca em colaboração com a Polícia Judiciária (PJ) de Portugal. Na operação foram libertadas nove vítimas de exploração sexual.Ao realizarem buscas na casa do detido, emDe acordo com a rádio espanhola CadenaSER, o português faz parte de uma rede internacional organizada de tráfico humano e a operação consistia em aliciar mulheres na América do Sul com falsas promessas de trabalho em Espanha. O grupo criminoso pagava todas as despesas de viagem às mulheres e quando estas chegavam ao território espanhol eram informadas de que tinham uma dívida perante a organização de forma a ficarem dependentes. As vítimas viviam sobre vigilância permanente dos membros da organização que as acompanhavam até quando iam às compras.